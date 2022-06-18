كوالالمبور 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأثنى ضيوف بيت الله الحرام المغادرون من مملكة ماليزيا لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ على مبادرة "طريق مكة"، التي أسهمت في تقديم كل ما يخدم المسلمين في الدول المنفذة فيها دون عناء في الوقت أو الجهد، وذلك وفق أعمال وبرامج قائمة سهلت عملية وإجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج.وقدم ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة طريق مكة في صالة المبادرة في مطار كوالالمبور شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، التي تسهل وتيسر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات.وأكد الحجاج الماليزون أن تنفيذ المبادرة يعد عملاً مميزًا في سرعة التعامل معهم، وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم .ويأتي إطلاق وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443 هـ في نسختها الرابعة، إضافةً إلى دول باكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، لإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم من خلال المديرية العامة للجوازات والجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة.// انتهى //19:21ت م0072