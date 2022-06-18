المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واساستقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية أوزبكستان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.// انتهى //19:22ت م0075