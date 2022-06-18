الرياض 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسيدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب غدا، المرحلة الثانية من استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 حتى 27 يوليو 2022م، عبر إقامة معسكر داخلي على فترتين صباحية ومسائية، ولعب مواجهة ودية أمام المنتخب البحريني لفئة الشباب يوم 21 يونيو.وفي المرحلة الأخيرة من التحضيرات، يغادر الأخضر الشاب إلى جمهورية مصر الأربعاء القادم لإقامة معسكر خارجي يستمر لمدة 16 يوما، وستكون تدريبات الأخضر فيه على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لتدريبات الحديد والاستشفاء وعرض لقطات الفيديو، كما سيتخلل المعسكر خوض 5 مواجهات ودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 8 يوليو.وسيغادر المنتخب الشاب إلى مملكة البحرين يوم 10 يوليو، وسيخوض بروفة الاستعداد الأخيرة أمام المنتخب الياباني يوم 11 يوليو، واستمرار تدريباته في مملكة البحرين حتى موعد البطولة الآسيوية التي تنطلق يوم 16 يوليو.ويقود الدفة الفنية للمنتخب المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ويساعده مواطنه موسى الهزاع، فيما سيكون الياس آل داوود مديراً على شباب الأخضر، وحسين آل جمال إدارياً.وتضم قائمة الأخضر المختارة لدخول المعسكر 21 لاعباً، وهم: جهاد أبو علوة، أحمد آل سعيد، سجاد الخضيمي، حسين فريج "من النور"، مهدي العباس جواد العباس، مهدي الأحمد "من الهدى"، محمد العبدالمحسن، ماجد العبدالمحسن "من القارة"، علي المحسن، محمد المدن، حسين آل عبادي، "من المحيط"، أيمن آل غزوي، سجاد آل عبد الرزاق، حسين الدواغ "من الترجي"، عبدالله اليوسف، حسن التريكي "من الخليج"، أحمد العبدالله "من الصفا"، مرتجى الخضراوي، محمد آل عبيد، جواد القصير "من مضر".الجدير بالذكر أن قرعة البطولة الآسيوية للشباب قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، بجوار منتخبات: كوريا وإيران والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين واليابان والهند وأوزبكستان.// انتهى //19:37ت م0076