أبو عجرم 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة سخرت مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم كل الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وذلك بإشراف مركز أبو عجرم والدوائر الحكومية الخدمية والتطوعية.وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر عيد الشمري أنه تم تجهيز مخيمات للإدارات الخدمية المشاركة، وتم الانتهاء من تركيب مخيمات المبيت وفرشها وتكييفها وتجهيز مخيمات كبيرة ، وتجهيز طرق معبدة، وزيادة غرس الأشجار لترطيب الأجواء، وتركيبأعمدة الإنارة، وتركيب كشافات وفوانيس، وتنفيذ شبكة رذاذ للماء بمساحة 10 آلاف متر مربع، وتركيب المكيفات ، إضافة إلى وضع اللوحات الترحيبة والأعلام السعودية، كما تم تمديد شبكة المياه بمدينة الحجاج بأبو عجرم، وإضافة مولدات وعدادات كهربائية، لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الحديثة الحدودي مع دولة الأردن الشقيقة، والقادمين من منفذ جديدة عرعر الحدود مع دولة العراق الشقيقة// انتهى //19:37ت م0077