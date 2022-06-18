الأحساء 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، كرم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري أمس المتميزين والمتميزات بـ "جائزة البطالية للإبداع والتميز" قي نسختها الثالثة، وذلك بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس إبراهيم الحاجي في كلمته أن الجائزة تهدف إلى تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والفكرية والاجتماعية وعرض إنجازاتهم بكل فخر واعتزاز، ومضى على تأسيس الجمعية أكثر من (46) عاما تحققت خلالها الكثير من الإنجازات والمكتسبات على صعيد الخدمة الاجتماعية بمختلف البرامج المتنوعة في الرعاية، والتدريب والتأهيل، والتوعية، والاستثمار والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجائزة تنفذ ضمن البرامج والمبادرات التنموية، حيث انطلقت نسختها الأولى عام 2018.وفي ختام الحفل كرم وكيل محافظة الأحساء 12 متميزًا ومتميزة في مختلف المجالات.م. ر // انتهى //19:38ت م0079