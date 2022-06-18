الرياض 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واستعقدُ اللجنةُ المنظمةُ لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022،ظهر غد الأحد، الاجتماع التنسيقي الخاص بالبطولة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المنتخبات المشاركة؛لإطلاعهم على لوائح وأنظمة البطولة،وعلى الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالمباريات التي تنطلق الاثنين المقبل.من جهتهم،يعقد مدربو المنتخبات مؤتمراً صحفياً في صالة وزارة الرياضة؛لتسليط الضوء على استعدادات كل منتخب لمنافسات البطولة،حيث تقام بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السادسة التي يُنَظِّمُهَا الاتحادُ العربي لكرة القدم خلال المدة من 20 إلى 28 يونيو الحالي باستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم على صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية،وذلك بمشاركة 10 منتخبات، هي؛المغرب ومصر والكويت والسعودية وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال.وفي ذات الصدد،أنهتِ اللجنة المنظمةُ الترتيباتِ اللازمةَ لانطلاق منافسات البطولة،حيث اكتملَ وصولُ جميع المنتخبات إلى مدينة الدمام،واكتملتِ التجهيزاتُ الإدارية والفنية والإعلامية في صالة وزارة الرياضة،إذْ سَتُنقَلُ مبارياتُ البطولةِ عبرَ شاشة قنوات الرياضية السعودية.// انتهى //21:52ت م0083