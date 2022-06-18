تبوك 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة هم؛مواطن و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية النيبالي؛لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، باستخدام (8) آليات تعود ملكيتها للمواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحَثَّتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:14ت م0084