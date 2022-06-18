المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأبرزَ جناحُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،بمعرض المدينة المنورة للكتاب،الذي تنظِّمه هيئةُ الأدب والنشر والترجمة في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 25 من شهر يونيو الحالي، عدداً من البرامج والتطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تلبي احتياجات المسلمين في جميع أنحاء العالم.وتَمَيَّزَ الجناحُ بتنوع الخدمات المقدمة لزواره بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030)، حيث تم تزويده بمجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكِّنُ الزائرين على اختلاف شرائحهم وتعدد لغاتهم من تحميل إصداراتها المتنوعة عبر التطبيقات الإلكترونية ومنها؛تطبيق الاستشهاد الصحيح وتطبيق رشد وتطبيق الحج باللغتين العربية والإنجليزية.يُذكرُ أنَّ مشاركةَ "الشؤون الإسلامية" في المعرض تأتي لإبراز الجهود المنبثقة من رسالتها السامية في ريادة المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، وخدمة كتاب الله الكريم والحرص على ما يُسهم في تقديم الصورة الصحيحة المشرقة عن هذه الجهود.// انتهى //22:14ت م0085