الطائف 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توجَ صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظُ الطائف إسطبلَ الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة بعد فوز الجواد "كنجز سليبر".وشهدَ ميدانُ الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف عصر اليوم منافسات الحفل الثالث الختامي للأسبوع الأول من سباقات موسم الطائف 2022.وشملَ الحفلُ الثالثُ ثمانيةَ أشواط متنوعة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد بما فيها الشوط الثامن على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، الذي جمعَ نخبةَ الخيلفي الميدان السعودي على مسافة الميل، حيث حَقَّقَ الجوادُ "كنجز سليبر" لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الفوز بالكأس.وعلى ذات الصعيد تتواصلُ الأسبوع المقبل سباقاتُ الخيل في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية؛حيث تقام على مدار الخميس والجمعة والسبت منافسات الأسبوع الثاني، كما تشمل السباقات شوطين هما الأبرز يمثلان شوط كأس وزارة النقل وشوط تحدي نادي سباقات الخيل.// انتهى //22:15ت م0086