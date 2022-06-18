جدة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية.فيما عبر جلالة ملك المغرب عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.// انتهى //22:26ت م0087