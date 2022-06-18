الرياض 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسقَبَضَتِ الجهاتُ الأمنيةُ في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مواطن،و(27) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل،ارتكبوا حوادثَ جنائيةً تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقعَ بمنطقة الرياض و(2) في منطقة القصيم، والاستيلاءِ من ضحاياهم على مبالغ مالية، وهم (11) من الجنسية المصرية و(10) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية السودانية و(2) من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية،حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //22:45ت م0088