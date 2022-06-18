طرابلس 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأعلنتْ بعثةُ الأمم المتحدة في ليبيا دعمَها اللجنةَ العسكريةَ المشتركةَ في متابعة التنفيذ الكامل للتدابير الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار،بما في ذلك محاكمة مرتكبي خطاب الكراهية.ودَانَتِ البعثةُ في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية هذا الخطابَ-وفق وكالة الأنباء الليبية- مجددةً تأكيدَ التزامِها بالدفاع عن حق جميع الناس في التعبير عن آرائهم سلميًّا.// انتهى //23:19ت م0090