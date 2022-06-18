سياسي / بعثةُ الأمم المتحدة في ليبيا تؤكدُ دعمَها اللجنةَ العسكريةَ المشتركةَ وتدينُ خطابَ الكراهية
السبت 1443/11/19 هـ الموافق 2022/06/18 م واس
طرابلس 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واس
أعلنتْ بعثةُ الأمم المتحدة في ليبيا دعمَها اللجنةَ العسكريةَ المشتركةَ في متابعة التنفيذ الكامل للتدابير الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار،بما في ذلك محاكمة مرتكبي خطاب الكراهية.
ودَانَتِ البعثةُ في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية هذا الخطابَ-وفق وكالة الأنباء الليبية- مجددةً تأكيدَ التزامِها بالدفاع عن حق جميع الناس في التعبير عن آرائهم سلميًّا.
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