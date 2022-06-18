الخرطوم 19 ذو القعدة 1443هـ الموافق 18 يونيو 2022م واساجتمعَ مُفَوَّضُ نزعِ السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان اللواء ركن عبدالرحمن عبدالحميد في الخرطوم اليوم،بالمنسق الجديد لنزع السلاح وإعادة الدمج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلوبودان تاديش،بحضور ممثلين من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.واطَّلَعَ مُفَوَّضُ نزعِ السلاح، المسؤولُ الأممي على موقف الترتيبات الأمنية،ومشروعات أمن واستقرار المجتمع والمشروعات المشتركة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي في السيطرة على الأسلحة والمشروعات المشتركة،وتاريخ التعاون بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر انتشارالسلاح.وخلصَ الاجتماعُ إلى ضرورة تكوين مجموعة عمل مشتركة من بعثة "يونيتامس" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية نزع السلاح لوضع خطة إستراتيجية للمرحلة القادمة.// انتهى//23:56ت م0092