سكاكا 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسرَعَتْ حَرَمُ سموِّ أمير منطقة الجوف سموُّ الأميرةِ مضاوي بنت سعود بن عبد الله آل سعود - مساء اليوم- حفلَ تخرُّجِ الدفعةالـ 16 من طالبات جامعة الجوف، بحضور عميدات ووكيلات الكليات والعمادات المساندة والخريجات،وذلك في المدينةالجامعية في مدينة سكاكا.وبعد أنْ عزفَ السلامُ الملكي انطلقَتْ فقراتُ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم انطلقَتْ مسيرةُ الخريجات.عقب ذلك ألقى كلٌّ من الطالبة ريما السهيان والطالبة آلاء الريِّس كلمةً نيابةً عن الخريجات عبَّرتا فيها عن شكرهم لسموِّ الأميرة على رعايتها حفلَ التخرج، كما أعربتا - خلال الكلمة- عن مشاعرهن وزميلاتهن، وفرحتهن بهذه الليلة وهذا الإنجاز،وأشارتا إلى أنَّ مرحلةَ البناء تأتي بعد جدٍّ واجتهاد ليكُنَّ لبناتٍ صالحاتٍ في بناء هذا الوطن المعطاء، مثمنَاتٍ لسموِّ الأميرة رعايتَها وتشريفَها حفلَ التخرج.ثم ألقى عميدُ القبولِ والتسجيلِ بالجامعة الدكتور علاء العرجان كلمةً أعلن خلالها أعدادَ الخريجين والخريجات في جميع التخصصات والدرجات العلمية، حيث بلغَ عددُ خريجي وخريجات هذه الدفعة 4602، منهم 560 خريجاً وخريجةً في درجةالماجستير، و 4026 طالباً وطالبةً لدرجة البكالوريوس،بالإضافة إلى 95 لدرجة الدبلوم التأهيلي،كما بلغَ عددُ خريجي برنامج المنح 35 خريجًا وخريجةً من الدول العربية والإسلامية.بعد ذلك شَاهَدَتْ سموُّها والحضور عرضاً مرئياً تناول منجزات الجامعة في مختلف المجالات.عقب ذلك ألقت عميدةُ مجمعِ الطالبات بسكاكا الدكتورة وفاء السرحاني كلمةً نيابةً عن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، إذْ رَحَّبَ فيها بحرم سموِّ أميرِ المنطقة، مثمنًا رعايتَها حفلَ تخريجِ الطالبات ودعمَها الجامعةَ ومناشطَها،الذي يأتي امتداداً لدعم سموِّ أميرِ المنطقة للجامعة.كما هنَّأَ رئيسُ جامعةِ الجوف الخريجاتِ مؤكدًا أنَّ الطموحَ في عطائهن لاحدود له للإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لوطننا الغالي في جميع المجالات التنموية،متطلعين نحو المستقبل لنرى إسهاماتِهن بما يحقِّقُ لوطننا الغالي الريادة.وثَمَّنَ الدكتور الشايع الدعمَ اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من القيادة – أيدها الله- وبدعم ومتابعة من سموِّ أمير منطقة الجوف، الأمرُ الذي جعلَ منها مؤسسةً علميةً ذات جذبٍ تعليمي يسعى أبناءُ الوطنِ للالتحاقِ بها.بعد ذلك شهدِتْ سموُّها أداءَ القَسَمِ للكليات الصحية ،ثم كَرَّمَتِ الطالباتِ المتفوقاتِ،وتَسَلَّمَتّ هديةً تذكاريةً من عميدة مجمع الطالبات بسكاكا بهذه المناسبة.يُذكرُ أنَّ الجامعةَ أقامت حفلين للطالبات الخريجات في كلٍّ من طبرجل والقريات بالتزامن مع الحفل الذي أقيم في المدينة الجامعية.// انتهى //00:19ت م0001