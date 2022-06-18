الرياض 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسانطلقَتْ أمس الأمسيةُ الغنائيةُ الأولى من مهرجان "الأوبرا الدولي" الذي تُنَظِّمُهُ وزارةُ الثقافةِ خلال المدة من 18 إلى 20 يونيو، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض،وأحياها كلٌّ من الفنانة الأوبرالية السعودية سوسن البهيتي، والفنان الأوبرالي المالطي جوزيف كاليها.وتَجَّلَتْ سوسن البهيتي بمجموعة من الأعمال الأوبرالية الشهيرة، كمقطوعة "Habanera" التي كتبها الموسيقي جورج بيزيه عام 1875، وكذلك معزوفة "أو ميو بابينو كارو"، وأطربت الجمهورَ عبر قطع موسيقية عريقة من أوبرا "شمشمون ودليلة".كما استرجعت ذكرى المؤلف الموسيقي الشهير موزارت من خلال أوبرا "زواج فيغارو"، مختتمة بأغنية من موسيقى الفيلم الإيطالي الشهير "سينما باراديسو".وقَدَّمَ كاليها أعمالاً موسيقيةً أصيلةً، كمقطوعة للمؤلف الموسيقي الروسي سبيندياريان، عقبها مقطوعة "Risvegliati, amore" و "Two songs for my kids" إضافة لأوبرا "Valse triste" للموسيقي جان سيبيليوس الذي ألفها عام 1904، وأشجت الفرقة الألمانية المعروفة "berlin kammerphilharmonie" أحاسيسَ الجمهور، من خلال مقطوعات موسيقية مميزة، كمعزوفة "لفصول الأربعة" للموسيقار فيفالدي، ومقطوعة "Cavalleria rusticana". وأسدلت الستار على الأمسية بمقطوعة "Pavane" و "Hungarian Dance".يُذكرُ أنَّ المهرجانَ الذي يقام لأول في المملكة ويشهد مشاركة أوبراليين عالمين؛ يأتي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030، فيما ينتظرُ متذوقو الفن في ثاني أيام "الأوبرا الدولي" يوم الأحد (19 يونيو) الفنان مصطفى شيرة والفنان وجيفورغ هاكوبيان، وفي اليوم الثالث الفنان خيران الزهراني والفنان دانييل دي نيس.// انتهى //00:25ت م0002