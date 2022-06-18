القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسحَقَّقَ فريقُ الاتحاد السكندري فوزاً صعباً على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفعَ الاتحادُ رصيدَه إلى 25 نقطةً في المركز الثاني عشر بجدول الدوري، بينما ظلَّ المقاصةُ في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 14 نقطةً.وفي منافسات الجولة ذاتها، تَغَلَّبَ فريقُ فيوتشر على مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة، ليرفعَ فيوتشر رصيدَه إلى 39 نقطةً في المركز الرابع، بينما تَجَمَّدَ رصيدُ إنبي عند 26 نقطةً في المركز التاسع.وفي مباراة أخرى، حَقَّقَ فريقُ المصري البورسعيدي فوزاً صعباً على فريق الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ليرفعَ المصري رصيدَه إلى 23 نقطةً في المركز الثالث عشر،بينما توقَّفَ رصيدُ الجونة عند 21 نقطةً في المركز الرابع عشر.//انتهى//00:54ت م0003