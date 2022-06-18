جدة 20 ذو القعدة,1443 هـ الموافق 19 يونيو,2022 م واساستعداداً لموسم حج 1443هـ، أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" عن وصول باخرة مواشٍ لميناء جدة الإسلامي قادمة من القرن الأفريقي، وعلى متنها 50 ألف رأس من الأغنام؛ مخصصة لضيوف الرحمن.ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" والهيئة العامة للموانئ ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، حيث تم التأكد لحظة وصول الأغنام من استوفائها لكافة الاشتراطات الصحية بعد أن تم الكشف عليها في المحجر الصحي في ميناء التحميل المعتمد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.كما خضعت الحمولة قبل فسحها لفحص عينات عشوائية في مختبر ميناء جدة الإسلامي المُزود بأحدث التجهيزات المخبرية؛ لضمان التأكد من المواصفات والمعايير الصحية ومأمونيتها والحد من دخول الامراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وتحت أطباء وفنيين بيطريين.وأسهم ميناء جدة الإسلامي بإجراءاته المتطورة في تسهيل عمليات التفريغ المتخصصة والمتعددة الأغراض، وهو ما يؤكد صيغة التعاون الاستراتيجي بينه وبين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، بما يخدم ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.يذكر أن مشروع "أضاحي" قد أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 809 ريال يمكن شراؤها من خلال منصة اضاحي www.adahi.org//انتهى//00:55ت م0004