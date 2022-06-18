رام الله 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساِعْتَقَلَتْ قواتُ الاحتلالِ الإسرائيلي 7 فلسطينيين من بينهم إمرأة وأصابت مسنًّا، بعد اعتداء للمستوطنين على رعاة الأغنام غرب أريحا في الضفة الغربية المحتلة.وأَفَادَتْ مصادرُ محليةٌ فلسطينيةٌ أنَّ عددًا من المستوطنين هاجموا رعاةَ الأغنامِ واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة محمد مليحات (65 عامًا) بجروح في رأسه، مشيرةً إلى أنَّ قواتِ الاحتلال اِعْتَقَلَتْ ستةَ فلسطينيين آخرين.في سياق متصل، اقتحمتْ قواتُ الاحتلالِ مقرَّ جمعيةِ برج اللقلق في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلَّة وانتشرَتْ في محيطها ،كما أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية أمام باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال،واعتقلَتْ امراةً واقتادتها إلى أحد مراكزِ التحقيق التابعةِ لها.// انتهى //01:06ت م0005