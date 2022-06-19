عام / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس
الأحد 1443/11/20 هـ الموافق 2022/06/19 م واس
المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
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