الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط من البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الغربي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //04:18ت م0010