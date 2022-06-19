القدس المحتلة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا منازل فلسطينيين في منطقة "حارة جابر" شرقي الخليل، فيما قامت قوات الاحتلال بمداهمة المنطقة وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام مما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.وفي تطور متصل أصيبت شابتان فلسطينيتان بجروح بعد تعرضهن للدهس على يد مستوطن إسرائيلي خلال مظاهرة مناهضة للاحتلال في بلدة دير الأسد في أراضي الـ 48.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.// انتهى //05:46ت م0012