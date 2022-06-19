المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأعلن تجمّع المدينة المنورة الصحيّ عن طرح 9 فرص تطوّعية في عدد من المرافق الصحية خلال موسم الحج هذا العام.وتستهدف الفرص التطوّعية الكوادر الصحية في مجالات دعم سواعد الصحة بالمراكز الصحية الموسمية, وتشمل مراكز الصافية, وباب جبريل, وباب المجيدي خلال موسم الحج, إضافة إلى القطاع الصحي بوادي الفرع, والبرنامج الصحيّ "معكم على الطريق" ضمن النطاق الصحي الأول لخدمات الحج والعمرة, إلى جانب دعم سواعد الصحة في الأعمال الإدارية, ومجال اللغات والترجمة بإدارة التطوّع في التجمّع الصحي, والدعم النفسي والخدمات المساندة.// انتهى //09:04ت م0016