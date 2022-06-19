الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنظمت مدينة الملك سعود الطبية فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأنيميا المنجلية.وأوضح استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بالمدينة الدكتور فواز القاسم بأن الفعالية تهدف إلى المشاركة الفعالة بالتذكير بسبل الوقاية من المرض وطريقة التعامل معه لتقليل المضاعفات، مشيرًا إلى أن الفعالية تخللها التعريف بالأنيميا المنجلية وأهمية الجانب الوراثي في الإصابة، وكيفية التعامل مع المصاب بهذا المرض، وعن أحدث الوسائل العلاجية، منوهًا أن الفعالية استهدفت المرضى والمراجعين وذويهم والكادر الصحي، والمجتمع بشكل عام.// انتهى //09:11ت م0017