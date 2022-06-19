مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسشارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في خدمة قاصدي المسجد الحرام وساحاته من المعتمرين والمصلين خلال شهري مايو ويونيو من العام الميلادي الجاري، بمقدار" 1500 "ساعة تطوعية.وأكد مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون أن 230 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في 14 مبادرة تطوعية متنوعة، شملت (7) مشاركات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ومبادرة كن إنساناً لطيفاً "اليوم العالمي للهلال الأحمر" ودعم إدارة الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع AED والتطوع الإداري وغيرها من المبادرات التي استطاعت من خلالها الهيئة الاستفادة من جهود المتطوعين والمتطوعات.وبيّن أن الهيئة تسعى إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات لدعم أعمالها الإنسانية وتقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لهم لتأهيلهم، بالإضافة إلى جهودها في التدريب لجميع الفئات العمرية في الإسعافات الأولية التي تمكنهم في تقديم المساعدة في الخدمات الإسعافية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات بالعاصمة المقدسة 7259 متطوعاً.// انتهى //09:33ت م0019