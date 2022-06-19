عرعر 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسقدمت القافلة الصحية التابعة لجامعة الحدود الشمالية أمس أُولى خدماتها الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقية، عبر منفذ جديدة عرعر البري تزامناً مع وصول الدفعة الأولى.وتتضمن القافلة على عيادتين للطب العام وتقدم الخدمات والمشورة الصحية والرعاية الطبية الأولية والإسعاف للحجاج ويتم من خلالها إجراء الفحص الطبي للمراجعين بوجود طبيب عام وثلاثة ممرضين، كما تتوفر في القافلة الطبية مجموعة من الأجهزة الطبية كأجهزة قياس الضغط والسكر، وتقدم العلاجات اللازمة للحجاج من مسكنات ومضادات حيوية وكريمات للحروق والحساسية وأدوية للنزلات المعوية، بالإضافة لعيادة طب الأسنان.يُذكر أنَّ مرافقَ الخِدْمَاتِ بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذْ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَتِ الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.// انتهى //09:54ت م0022