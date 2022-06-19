القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات القمة المصرية البحرينية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمدينة شرم الشيخ، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مدينة العلمين الجديدة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية في البلاد.ورصدت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطيني المحتلة، مبرزة الهجمات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة غزة وشمال القطاع‫.‬وتابعت انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية اليوم، بعد إدلاء الناخبين في أقاليم ما وراء البحار وفي الخارج بأصواتهم أمس.ولفتت الانتباه إلى تأكيد المشاركين في اجتماعات منتدى باكو العالمي التاسع في العاصمة الأذربيجانية، أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات ودعمها ضروري.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مصرع ما لا يقل عن 41 شخصاً في شمال شرقي الهند وبنجلاديش، جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد، فيما عزلت أكثر من أربعة ملايين شخص.// انتهى //10:46ت م0024