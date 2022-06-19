إسلام آباد 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرصه على معالجة موجة الغلاء والتضخم التي تشهدها باكستان متأثرة بالركود الاقتصادي العالمي.واهتمت باتفاق باكستان والصين على سرعة تنفيذ المشاريع الملحقة بالممر الاقتصادي المشترك، ومواصلة التعاون الإستراتيجي القائم بينهما لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.وسلطت الضوء على مساعي السلطات الباكستانية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع حركة طالبان باكستان، لضمان الاستقرار في المناطق الشمالية الغربية من البلاد.وأخبرت عن الزيادة الطفيفة التي شهدتها باكستان في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا والتي بلغت نسبة 1.77 في المئة.وتناقلت صحف الأحد متفرقات منها مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصاً جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في بنجلاديش، ومقتل أربعة أشخاص جراء انفجار استهدف معبداً للسيخ في أفغانستان.// انتهى //10:49ت م0025