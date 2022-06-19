الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية تحالف مع شركة المراكز العربية؛ لبناء وتشغيل مول تجاري متكامل الخدمات في مشروع "مرسية" شمال الرياض، بتكلفة 600 مليون ريال، منها 260 مليون ريال تكلفة تطوير المباني.ويعد المشروع الذي وقعه عن NHC الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، وعن الشركة عضوها المنتدب محمد مراد، الأول من نوعه في قطاع تطوير المشاريع السكنية بالمملكة حيث تتجاوز مساحته 180 ألف متر مربع، ويشمل 150 محلًا وعلامة تجارية، مواقف للسيارات تتسع لـ 3500 ،إلى جانب المرافق الخدمية.ويتضمن مشروع المول التجاري على مساحات مغلقة ومفتوحة، ومسطحات خضراء والنوافير المائية؛ ليكون وجهة للتسوق ومتنزهًا لعملاء مشروع "مرسية" والضاحية بشكل عام.// انتهى //11:05ت م0026