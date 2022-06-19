الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون مشترك لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لشغل الوظائف في منشآت القطاع الخاص، من خلال مشاركة الصندوق في تكاليف التدريب والتأهيل المناسب الذي يسهم في دعم الكوادر الوطنية في سوق العمل لرفع الإنتاجية الوطنية وتنمية المحتوى المحلي التقني؛ وذلك مواكبة لمتطلبات التحول الرقمي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.ووقع اتفاقية الدعم النائب المدير العام للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أباالخيل والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد بن عبدالمحسن السحيم، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.وتقتضي الاتفاقية دعم تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 12 شهراً لـ500 مستفيد ومستفيدة وتوظيفهم في القطاع الخاص وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.وبموجب الاتفاقية تصل مدة البرنامج التدريبي إلى 4 أشهر، وتختص الأكاديمية السعودية الرقمية في التدريب وبناء قدرات رقمية وطنية في مجالات التقنيات الحديثة المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال معسكرات همة الرقمية وهو أحد برامجها الذي يستهدف تمهين وتأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل من خلال معسكرات تدريبية مكثفة ونوعية ومتخصصة معدة وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة وربطها بمهن (وظائف) ومهارات المستقبل لإعداد جيل يواكب مستجدات العصر الحديث ومتطلباته ويتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المتسارع والمتجدد في عدة مسارات منها الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وواجهات وتجربة المستخدم، وجودة البرمجيات، والتقنيات المالية، والبرمجة، وتطوير الألعاب، وعمليات البرمجيات، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع التقنية، مع حرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال تدريب وتأهيل جيل سعودي قادر على القيادة والتنمية والتطوير وإدارة العمل في كل المجالات.// انتهى //11:07ت م0028