تونس 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم قيام رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، بافتتاح فعاليات الدورة 56 لمعرض صفاقس الدولي، كما أكدت في كلمة لها التزام الحكومة بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة في محافظة صفاقس جنوب البلاد، بما يساعد في التوجه نحو مستقبل أفضل .وتطرقت الصحف إلى تأكيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة في تونس الصادق بلعيد أنّ الهدف الأساسي الذي يصبو إليه أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنةالاستشارية القانونية، هو إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية، مبينًا أن اللّجان المشتركة ارتأت أن تُصيغ دستورًا جديدًا يلبي تطلّعات وآمال الشعب التونسي.وأخبرت صحف الأحد عن احتضان العاصمة المصرية لأعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ، مشيرةً إلى تأكيد رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد في كلمة ألقاها فياجتماع اللجنة أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، مناشداً الجميع بأن يكونوا يدًا واحدة، من أجل ليبيا وأمنها؛ لحماية حدودها وأراضيها وسيادتها.ورصدت إدانة الخارجية الأمريكية، للتصريحات المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، قد أدلى بها اثنان من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند.وتطرقت صحف تونس إلى توجه الناخبين الفرنسيين اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية.// انتهى //11:24ت م0031