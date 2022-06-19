رياض الخبراء 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء خلال النصف الأول من العام الحالي 3810 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، نتج عنها إشعار 445 منشأة، وتحرير 1290 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية.وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء المهندس بجاد بن جبر الجبرين، أن البلدية تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي 162 بلاغاً عبر مركز البلاغات حول المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية، وتم التعامل معها واتخاذ اللازم تجاهها، مبينًا أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية لحماية المستهلكين وللحفاظ على الصحة العامة، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //12:02ت م0041