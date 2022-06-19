جدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسفتح موسم جدة الفرص الواعدة لرواد الأعمال والأسر المنتجة؛ لعرض منتجاتهم وأعمالهم للزوار على ضفاف البحر الأحمر في سوق السبت بجدة آرت بروميناد.وأوضحت إحدى رائدات الأعمال أنها استطاعت تقديم مشاريع صغيرة وحققت الاستقلالية المهنية وأصبحت بين مجتمعها قدوةً يحتذى بها في التعلم والمنافسة وكسب العملاء، مؤكدةً أن التجارة تتطلب شجاعة وروحًا قيادية لجعل واقعنا أفضل، مشيدة بالعوامل المساعدة التي سهلت على رواد الأعمال والأسر المنتجة تقديم منتجاتهم وأعمالهم وتعريف المجتمع بهم، وخصت بذلك سوق السبت بموسم جدة.وأشارت إلى أن سوق السبت فرصة لدعم المشاريع الناشئة و للنهوض بالمشاريع الشخصية السعودية ورفع مستوى المبدعين في السوق.//إنتهى//12:03ت م0042