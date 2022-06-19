الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 3539 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 17 - 11 يونيو الجاري بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات.وشملت الجولات 296 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و247 مستشفى حكومياً)، و329 زيارة للمراكز الحكومية و1465 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1449 زيارة للصيدليات.// انتهى //12:05ت م0043