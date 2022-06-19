المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسيستضيف معرض المدينة المنورة للكتاب اليوم ضمن برنامجه الثقافي، ثمان فعاليات متنوعة، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، التي ستتنوع ما بين جلسة وندوة حوارية، وأمسية شعرية، وأربع ورش عمل، إلى جانب فعالية خاصة بالأطفال على المسرح.ويبدأ البرنامج الثقافي لليوم الرابع، بجلسة "حديث الكتاب" في تمام الساعة الرابعة عصراً، التي سيحل عليها ضيفاً الكاتب أدهم شرقاوي، وتحاوره منى كنعان، فيما يحضر الروائي الجزائري واسيني الأعرج في تمام الساعة 7:30 مساءً ضيفاً في ندوة حوارية حول جماليات النص الروائي العربي، حيث تحاوره الروائية أميرة المضحي على المسرح الرئيسي للمعرض. أما شعرياً فسيصدح الشعراء: ليلى الأحمدي، محمد التركي، نايف الرشدان بقصائدهم في الأمسية الشعرية التي ستقام الساعة 09:15 مساءً.وعلى مستوى ورش عمل معرض المدينة المنورة للكتاب، فتقام الورشة الأولى في الساعة 05:45 مساءً التي سيقدمها راكان الشمري بعنوان " كيف تبدأ مكتبتك التجارية؟"، إلى جانب ثلاث ورش أخرى في جناح الطفل؛ تقدم الأولى منها سلمى بوخمسين في الساعة الرابعة عصراً وتحمل عنوان "القراءة التفاعلية"، ثم ورشة "التفكير التصميمي" تقدمها دانية المصري في تمام الساعة 07:30 مساءً، تليها ورشة عن الخط العربي للأطفال، تقدمها رهام الأحمدي عند الساعة 09:15 مساءً. إضافةً إلي حضور الحكواتي أفنان الخالدي على مسرح الطفل لتقرأ للأطفال قصص الكهف عند الساعة 5:45 مساءً.يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن باقة البرامج والأنشطة المتنوعة للبرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب الذي فتح أبوابه للزوّار يوم الخميس الماضي على مساحة 12.500 متراً مربعاً، مقدماً لهم أكثر من 60 ألف عنوان عبر مشاركة أكثر من 200 دار نشر.// انتهى //12:11ت م0044