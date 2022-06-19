الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأوضحت صحة الطائف أن قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي قدّم خدماته لـ 20460 مستفيدًا، وذلك خلال شهر مايو للعام الحالي 2022م، حيث بلغ عدد التصوير بالرنين المغناطيسي 650 والأشعة المقطعية 1621 وأشعة إكس و الأشعة السينية 12240 والأشعة المتنقلة 1480 وأشعة التنظير الفلوري 69 وأشعة الموجات فوق الصوتية 4251 وأشعة فحص كثافة العظام 53 والتصوير الشعاعي للثدي 51 والأشعة النووية 39 و 6 فحوصات خزعة الثدي.// انتهى //12:21ت م0049