نجران 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسقدمت مراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات صحة نجران خدماتها لـ5186 مستفيدًا، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى للعام 2022م.وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات الغسيل الدموي بلغ 58044 جلسة، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي البريتوني 98 جلسة، وذلك من خلال 4 مـراكـز شملت مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد، ومركز الغسيل الكلوي بمستشفى شرورة العـام، ومركز الغسيل الكلوي بمستشفى حبـونـا العام، ومركز الغسيل الكلوي ديافارم بمستشفى نجـران العام الجديد، إضافة إلى 3 وحــدات شملت وحـدة الغسيل الكلوي بمستشفى ثـار العـام، ووحـدة الغسيل الكلوي بمستشفى يـدمة العام، ووحـدة الغسيل الكلوي بمستشفى بـدر الجنـوب العام.// انتهى //12:54ت م0051