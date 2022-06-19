المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستقدّم وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة العديد من الأعمال الميدانية لرصد ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المدينة المنورة, وتقديم جميع التسهيلات لهم منذ لحظة وصولهم ضمن منظومة الخدمات الميدانية الشاملة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.وأظهرت إحصائية وكالة الوزارة لشؤون الزيارة تنفيذ 326 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها 569 عملية تفويج منذ بدء موسم الحج, ومباشرة 208 حالات مغادرة من السكن, بينما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في عدد من مواقع الخدمة 359 حاجاً, إلى جانب تنفيذ 19 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, و116 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.من جهة أخرى, تجري وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة استطلاعاً تفاعلياً لمراقبة تقييم الخدمات بشكل يومي, ضمن جهودها للارتقاء بنوعية الخدمات وجودتها, ومتابعة معالجة الملاحظات وتصحيحها بشكل مستمر, حيث بلغت نسبة رضا الحجاج عن خدمات الإعاشة وفق الاستطلاع 95.7%, فيما أبدى 94.6% حاجاً رضاهم عن خدمات السكن وفق الاستطلاع, كما سجّل 95.3% من الحجاج الذين شملهم الاستطلاع رضاهم عن خدمات النقل لمسار المطار-السكن.// انتهى //12:58ت م0053