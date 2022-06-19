جدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شرّف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، الحفل الموحد لخريجي متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.وفور وصول سموه مقر المعهد قام بجولة على أرجاء المعرض المصاحب الذي ضم عدداً من الابتكارات للمتدربين والمتدربات والتي حظيت بالفوز في العديد من المسابقات المحلية والعالمية.وألقى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أيدها الله-على الدعم السخي والاهتمام بالتدريب التقني، مشيراً إلى أن ما تلقاه المؤسسة من اهتمام ومتابعة هو تأكيد على دورها الريادي في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية المملكة 2030م، كما قدم شكره وتقديره لراعي حفل التخرج الذي تم الاحتفاء فيه بتخريج 8235 خريجاً وخريجة للعام التدريبي الحالي يمثلون كليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية والمعاهد الصناعية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وحرص سموه على تعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً وثائقياً يتحدث عن الدعم الذي أولته حكومتنا الرشيدة للتدريب التقني، وكذلك أهداف المؤسسة الإستراتيجية من أجل رفع كفاءة القوى البشرية، مستعرضاً العديد من البرامج والمبادرات التطويرية، والمشاريع الابتكارية المتوافقة مع رؤية المملكة.// انتهى //14:01ت م0068