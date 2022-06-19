عرعر 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات "معافى" الدكتور رضا بن قبلان العنزي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.وناقش سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية، وأهم المبادرات والبرامج التوعوية المنفذة خلال العام الماضي .وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية تقديم البرامج التوعوية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل متسمر؛ لتعليم وتأهيل الناشئة والشباب وهم الفئة الأكثر عرضة للوقوع في آفة التدخين ، من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية بكيفية الحصول على العلاج، وتوزيع المطبوعات الإرشادية وإيجاد تكامل حكومي وذلك في سبيل الحد من انتشار ظاهرة التدخين والأضرار والمخاطر المترتبة عليه، مشددًا سموه على ضرورة رفع الوعي بمخاطرها الصحية والاقتصادية، ومساعدة الراغبين في العلاج، عبر خدمات وبرامج نوعية تلامس التطلعات والاحتياجات .ودعا سموه لتفعيل الأيام العالمية للتدخين والتبغ واستثمار فعالياتها لخفض نسبة المدخنين الجُدُد، ورفع نسبة المقلعين عنه لتعزيز صحة وحيوية المجتمع.// انتهى //14:04ت م0069