بريدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية دور جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، متطلعاً إلى أداء مهني للجمعية وإحياء دورها وتفعيل مهامها أكثر، لتقوم بخدمة الأنشطة التي تتميز بها المنطقة كافة وإبرازها وتشجيعها.جاء ذلك، خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة محمد العتيبي بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع, متمنيًا له ولمنسوبي الجمعية التوفيق والسداد في تحقيق أهدافها وتعزيز برامجها الثقافية.من جانبه، أعرب مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته واهتمامه ببرامج الجمعية، مؤكدًا حرصه هو وزملاؤه على تقديم كل ما يخدم الوطن ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //14:08ت م0071