عرعر 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وما اشتمل عليه من تفاصيل عن أعمال وخدمات الفرع بالمنطقة، وبرامج ومشروعات ومبادرات "هدف" لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد المنظمين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة، وتشجيع العمل وتطوير التثقيف والإرشاد المهني وتمكين القيادات الوطنية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يزيد السبيق.وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الإنجازات التي حققها "هدف" في منطقة الحدود الشمالية، داعياً لبذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات الصندوق الخاصة بالأفراد والمنشآت بالكفاءة المثلى، و بناء الشراكات الفاعلة والتكامل والتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لصناعة رأس المال البشري بالمنطقة.ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله- من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني.من جهته ثمن السبيق لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية حرصه الدائم على دعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.// انتهى //14:27ت م0072