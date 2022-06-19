الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بمقر المجلس في الرياض اليوم معالي وزير خارجية جمهورية قيرغيزيا جينبيك كولوبايف، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه حالياً إلى المملكة.ونوه الدكتور السُّلمي بزيارة وزير خارجية قيرغيزيا التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخدمة مصالحهما بما يسهم في تقوية هذه العلاقات وتنميتها بين البلدين، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي، مشيراً إلى زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية لجمهورية قيرغيزستان خلال شهر ذي القعدة 1443هـ (مايو 2022م)، وما حققته من نتائج بنَّاءة.وتطرق إلى جهود ومبادرات المملكة الفاعلة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم السلام في المنطقة والعالم، مؤكدا مواصلة المملكة دعمها للدول الإسلامية والوقوف مع قضاياها العادلة.كما قدم معاليه إيضاحاً لمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق له عن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة والمبادرات والبرامج التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفرص التي تتيحها للدول للمشاركة فيها.من جانبه، شدد معالي وزير خارجية قيرغيزستان على عمق ومتانة العلاقات الصديقة والأخوية التي تربط جمهورية قيرغيزستان والمملكة العربية السعودية.وتحتفل جمهورية قيرغيزستان لهذا العام بمرور 30 عاماً على استقلالها وكذلك 30 عاماً من العلاقات الأخوية والروابط المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأكد معاليه الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة قيرغيزيا لتعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في كافة المجالات, مؤكداً دعم جمهورية قيرغيزستان للمملكة لاستضافة معرض (إكسبو 2030).وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والجمهورية القيرغيزية على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي، وفرص تعميق التعاون البرلماني بين لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية بالمجلس والبرلمان القيرغيزي.حضر اللقاء عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية بمجلس الشورى عبدالله بن عيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزيا السفير إبراهيم الراضي، كما حضره من الجانب القيرغيزي سفير جمهورية قيرغيزيا لدى المملكة ألوقبيك ماريبوف، وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين بالسفارة القيرغيزية.// انتهى //14:33ت م0075