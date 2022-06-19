الدمام 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي.وقدم العريفي عرضاً عن خطة التحول في الصحة ودور صحة الشرقية الإشرافي والرقابي ودور شركة الصحة القابضة المتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.كما سلم الدكتور العريفي، سموه درعاً تكريمية وتذكارية لرعايته مؤتمر جراحة المسالك البولية الـ 33، الذي نظمته الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية بالخبر، وذلك بحضور رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور رياض الموسى، مثمناً دعم سموه الدائم للنشاطات واللقاءات العلمية بالمنطقة.فيما قدم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لسموه التقرير الختامي لحملة صحتك في رمضان التي دشنها سموه بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام في شهر رمضان الماضي بهدف توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية.// انتهى //14:38ت م0078