مأرب 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساجتمع وفد من البرنامج السعودي لتننمية وإعمار اليمن مع وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، وتم مناقشة احتياجات المحافظة من المشاريع والمبادرات التنموية .كما استعرض الاجتماع الأثر الإيجابي لمشاريع البرنامج في حياة أهالي المحافظة؛ إسهاماً في تحقيق النمو والازدهار في محافظة مأرب.وكان قد افتتح يوم الخميس الماضي في محافظة مأرب مشروعين تعليميين ، وهما: مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ، ومشروع إنشاء مركز الموهوبين؛ تلبية للحاجة المتزايدة للتعليم في المحافظة، وزيادة فرص الالتحاق بجامعة إقليم سبأ، وكذلك توفير بيئة تعليمية جيدة، والإسهام في بناء مجتمعات أكثر تميزاً وازدهاراً.ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن (207) مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى//14:38ت م0079