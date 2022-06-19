القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسيعقد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أعمال دورته التاسعة اليوم بمدينة لوكسمبورج، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى اعتماد وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين، والتي تعد بمثابة إطار التعاون خلال الفترة من 2021 إلى 2027، لافتًا إلى أن الوزير شكري سيبحث مع مجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع قضية تغيرات المناخ.// انتهى //14:38ت م0080