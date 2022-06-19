الدوحة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم منخفضا بمقدار 442.20 نقطة، أي ما نسبته 3.52%، ليصل إلى 12 ألفا و119.85 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 234 مليونا و162 ألفا و593 سهما، بقيمة 688 مليونا و418 ألفا و879.696 ريالا، نتيجة تنفيذ 13045 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم شركتين، بينما انخفضت أسعار 43 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:19ت م0094