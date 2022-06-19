مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنظمت وحدة التفويج لمنشأة الجمرات وإسكان مكة المكرمة بشركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا اليوم, ورشة عمل تتعلق بالتفويج إلى منشأة الجمرات, بحضور مسؤولي التفويج.وتناولت الورشة أهمية تنظيم خروج الحجاج لرمي الجمرات، وفق البرامج والجداول والأوقات المخصصة للرمي في المسارات المحددة، بما يكفل سلامتهم، ومنع الخروج بكثافات عالية، والحد من الزحام, إلى جانب أهداف وجدول التفويج لمنشأة الجمرات، ودور المرشد في هذا الصدد، علاوة على مهام كبير اختصاصي التفويج، والأدوار المطلوبة منه، مبرزة الإيجابيات والسلبيات خلال الأعوام السابقة وتقييم اختصاصي التفويج في نهاية الموسم.// انتهى //15:20ت م0095