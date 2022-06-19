الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقد وكلاء الوزارات المعنية بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة في الرياض اليوم, اجتماعهم السادس، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية -دولة الرئاسة- الدكتور محمد الناصر، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس خليفة بن سعيد العبري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، ومنها الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، وجهود دول المجلس في مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.// انتهى //15:20ت م0096