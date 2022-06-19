مأرب 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 830 سلة غذائية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.810 أفراد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م, الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //15:37ت م0098