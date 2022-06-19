الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض خلال المدة 15 - 16 يونيو 2022م، ورشة عمل لإدارة الحملات الإعلامية الإنسانية الرقمية بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في المجال الإعلامي وتمكينهم من إدارة الحملات بأساليب حديثة ورفع مستوى معرفتهم في المجال الرقمي، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وتأتي الورشة في إطار تبادل الخبرات بين المفوضية والمركز وتعزيزًا للشراكة المميزة بينهما وتحقيقًا لأهداف المركز الإستراتيجية ببناء فريق مميز من الموظفين بالأداء العالي والمهنية والخبرة.// انتهى //15:39ت م0102